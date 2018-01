Adam Nemec (32 de ani) a intrat în ultimele şase luni de contract, dar FCSB nu mai pare la fel de disperată să-l transfere pe slovac. Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, a declarat pentru gsp.ro că are încredere în Denis Alibec şi n-a mai ţinut legătura cu Nemec, pe care în trecut îl dădea ca şi transferat la echipa sa.

"Nu am mai vorbit despre Nemec. Îl am pe Alibec. Am mare încredere în Alibec. Nu ştiu dacă mai facem transferuri. Avem o super-echipă şi toate posturile sunt acoperite. Poate mai aduc doi, trei jucători, dar nu e... citeste mai mult