"Nu m-am supărat că s-a certat cu adversarul în ultimul meci. Eu am primit veşti foarte bune despre el. La sprinturi de 10 şi 30 de metri e al treilea. Primul este Enache, al doilea Florin Tănase, al treilea Alibec. Are explozie, a muncit mult. Ieri şi azi antrenamentele au fost foarte tari, dar Alibec n-a zis nimic. Niciodată în viaţa lui nu a fost primul la 150 de metri. În viaţa lui nu a fost primul, ca acum", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Apoi, a continuat: "L-au măsurat electronic. A mai slăbit trei kilograme! Avea 94 şi jumatate, acum are 91...Păi, la 150 era...

