FCSB a învins cu 1-0 pe Astra, în etapa a 14-a a Ligii 1 Betano, dar atacantul giurgiuvenilor Denis ALibec nu a evoluat fiind suspendat. Acesta s-a întors la astrali, după o perioadă nefastă sub comanda lui Dică.

"Ştim cu toţii că Denis este un jucător foarte bun şi o să ne ajute pe parcurs. Din păcate, nu l-am avut acum şi cred că ne putea ajuta. Nu pot să zic că decidea jocul, dar cred că era un plus pentru noi", a spus Neluţ Roşu, la Telekom Sport.

"În primele 30 de minute puteam să înscriem sau să rezolvăm jocul. Din păcate, nu am făcut-o. Şi acest lucru ne-a costat a... citeste mai mult