Întors la Giurgiu cu speranța de a găsi forma de altă dată, atacantul de 27 de ani are doar un gol în acest sezon.

"E o presiune în plus că nu marchez, mă macină gândul acesta. Eram obișnuit să marchez și acum cu un gol pe sezon mă simt nefolositor. Merg înainte și până la urmă trebuie să intre și mingea în poartă" a declarat pentru Digisport, Denis Alibec după Astra - FC Botoșani 1-1.



În meciul cu FC Botoșani, Costel Enache l-a folosit pe Denis Alibec în banda stângă, dar atacantul nu a avut realizări notabile.

"M-am simțit bine în stânga, am încercat să-mi fac treaba, dar păcat că n-am avut prea multe... citeste mai mult

azi, 08:51 in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Botosaneanul in