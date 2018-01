Duminica, 14 Ianuarie, 19:31

Gigi Becali spune că nu se mai gândește la transferul lui Raul Rusescu după ce a primit vești extraordinare din cantonamentul din Turcia unde se află FCSB.

Patronul roș-albaștrilor susține că nu mai are nevoie de niciun vârf după ce a auzit că Denis Alibec se află într-o revenire continuă în cantonament.

"La Rusescu am renunțat. Dacă am văzut că Alibec e primul la antrenamente, la teste, și este cel mai tare pentru ce să mai iau atacant. Dacă Alibec e numărul 1 la antrenamente pentru ce... citeste mai mult