Alianţa 2020 USR PLUS a depus contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma deciziei Biroului Electoral Central de a respinge înscrierea alianţei.

"Am depus astăzi contestaţie la ICCJ şi avem încredere că nu li se va lua românilor dreptul de a vota Alianţa 2020 USR PLUS pe 26 mai. Decizia ICCJ va juca un rol fundamental în viitorul democraţiei din România. Dincolo de orice tehnicalităţi şi hibe din lege, noi mergem mai departe cu încrederea că acesta este doar un hop în calea victoriei noastre. Continuăm să luptăm", a declarat preşedintele USR, Dan Barna,... citeste mai mult

acum 12 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in