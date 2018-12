Este industria IT soluţia miraculoasă pentru dezvoltarea Craiovei? GdS continuă seria articolelor în care încearcă să răspundă la această întrebare.

Am văzut ce spun statisticile şi reprezentanţii firmelor din IT-ul craiovean, să vedem acum şi care este opinia profesorilor care pregătesc resursa umană pentru această industrie. Concluzia: o alianţă a firmelor din IT ar avea şanse mari să dezvolte împreună cu profesorii de la Universitatea din Craiova o strategie de succes, care a dat rezultate la Cluj. Se vor implica şi autorităţile locale?

Un studiu făcut de Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software (ARIES) arată că, în perioada 2011 – 2016,... citeste mai mult