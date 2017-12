Dacă zilele acestea îl întâlniți pe Moș Crăciun, să îi spuneți că undeva, într-o clinică din Istanbul, îl așteaptă și un băiețel din România. Îl cheamă Alexandru, are 13 ani și aproape toată viață și-a petrecut-o prin spitale.

Să-i spuneți Moșului că Alex e foarte cuminte, face tratamentul conștiincios și are o forță și o voință care i-a uimit pe medici. Singură lui dorința este să se facă bine. Și pentru asta are nevoie de o minune. Și de o simplă donație de 2 euro prin SMS la numărul 8848. Alimentați astfel fondul de solidaritate al Campaniei "Vreau să ajut".... citeste mai mult

