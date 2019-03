Alexandru Mitriţă (24 de ani) a evoluat în doar două partide pentru New York City FC în Major League Soccer, însă antrenorul şi colegii sunt deja uimiţi de calităţile pe care le etalează acesta.

Fostul atacant al Craiovei a fost integralist pentru formaţia din New York în cele două remize din acest sezon, cu Orlando City (2-2) şi DC United (0-0) şi a impresionat prin jocul său dinamic, însă căpitanul echipei, Alexander Ring, crede că românul mai are până la capacitatea maximă.

"Nu trebuie să aşteptăm minuni de la el încă din primele meciuri. E un băiat bun, calm, timid, la fel cum am fost şi eu când am... citeste mai mult

acum 26 min. in Sport, Vizualizari: 10 , Sursa: Pro Sport in