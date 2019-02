Fostul fotbalist al Craiovei, Alexandru Mitriţă, nu s-a alăturat noilor săi colegi de la New York City FC, aflaţi în cantonament în Statele Unite, la Orlando. Potrivit jurnalistului Kyle Schnitzer de la New York Post, românul de 24 de ani are probleme cu viza de Statele Unite. Se aşteaptă ca aceste dificultăţi să fie depăşite rapid, iar Alexandru Mitriţă să fie alături de fotbaliştii lui New York City FC. Alexandru Mitriţă s-a întâlnit cu noii lui colegi şi cu antrenorii în stagiul de pregătire al americanilor... citeste mai mult

