Alexandru Jula a murit. Viața de poveste a unui romantic etern

Alexandru Jula a murit. Cântărețul avea 83 de ani. Vedetă veşnic tânără, parcă fără vârstă, Alexandru Jula a dovedit mereu în viaţă, dar şi pe scenă, exuberanţă şi optimism debordante. “Mă face să zâmbesc orice motiv demn de zâmbet. Am luat viaţa aşa cum e, cu bunele şi cu relele. Am ştiut că mereu voi plânge şi voi râde. Am trait şi trăiesc momentul! Cânt, citesc, râd, plâng, mă supăr, mă revol, iar cânt, mă amuz, zâmbesc, mă distrez cu familia şi cu prietenii, călătoresc, cânt şi tot aşa! Adică aşa trece viaţa! Sincer, eu cred că trebuie să-ţi faci mereu de lucru, pentru ca să nu ai timp să mori…” – mărturisea el.

