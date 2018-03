Sambata, 31 Martie, 21:45

Alexandru Ioniță II (23 de ani) a evoluat doar 20 de minute în egalul alb dintre U Craiova și CFR Cluj și se consideră nedreptățit de antrenorul Dan Petrescu.

"Am venit la Craiova să nu pierdem. Este bun și un punct pentru noi. Nu putem da timpul înapoi, nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Dan Petrescu ar fi fost pe bancă și nu în tribune.

Știam că nu am postul de titular asigurat când am venit la CFR. Eu m-am pregătit excelent, am jucat bine de fiecare dată când am fost introdus. Este doar decizia lui Dan Petrescu. Eu consider că merit să joc mai mult.

