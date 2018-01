Duminica, 21 Ianuarie, 21:08

Alexandru Ioniță (23 de ani) a vorbit pentru prima dată după realizarea transferului de la Astra la CFR Cluj în schimbul unui milion de euro.

"Mă bucur că am revenit la culoarea pe care o iubesc. Consider că am ajuns la un club de tradiție din România, un club care mereu s-a bătut la primele locuri. Sper să repet performanțele pe care le-am avut la Astra. Era și timpul să plec de la Astra, aveam 4 ani acolo. Cei de acolo își doreau să prelungesc, dar nu se mai punea problema. Era cazul să plec.

Eu mi-am dorit de la început, când am auzit că CFR e interesată de mine, să merg aici. Îmi doresc să mă maturizez în Liga... citeste mai mult

