"Mă bucur foarte mult că am reuşit să câştigăm. Mister trebuie să decidă dacă e mulţumit de prestaţia mea, consider că am făcut un meci bun ca echipă şi e important că am reuşit să câştigăm. Meciurile din play-off vor fi finale, nu meciul acesta cu FCSB", a spus Alex Ioniţă, la Digi Sport.

Mijlocaşul în vârstă de 23 de ani, campion cu Astra în 2016, crede că poate câştiga titlul în Liga 1 şi cu noua sa echipă: "Eu sunt încrezător, avem un grup foarte bun şi trebuie să ne păstrăm... citeste mai mult

azi, 00:11 in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Mediafax in