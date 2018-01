Alexandru Ioan Cuza s-a nãscut la data de 20 martie 1820, intr-o mahala a localitãtii Barlad. Pãrintii sãi, vornicul Ioan Cuza si Soltana Cozadini, de obarsie greacã, i-au asigurat o copilãrie fericitã la mosia lor din localitatea Bãrbosi, judetul Fãlciu (a nu se confunda cu Barbosi din judetul Galati). Si-a fãcut studiile gimnaziale in Iasi, in cadrul pensionului lui Victor Cuenin, desãvarsindu-si instruirea la Paris, unde a urmat liceul si apoi cursuri de medicinã si de drept. În perioada 1837-1840, Alexandru Ioan Cuza (Alecsandru Ioan Cuza, dupã unele surse) a fost cadet in armatã (aspirant la gradul de ofiter), la arma... citeste mai mult