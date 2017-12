Handbalul românesc nu a traversat în 2017 un an prea grozav, singura medalie, de argint, a venit de la echipa feminină a României participantă la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Ungaria, în timp ce naţionala de seniori a ratat calificarea la Campionatul European din 2018, iar naţionala de senioare a fost eliminată neaşteptat de Cehia în optimi la Campionatul Mondial, după un parcurs remarcabil în grupă.

''A fost un an de început de ciclu olimpic şi un an de reconstrucţie. Anul acesta s-a câştigat o medalie de argint, la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Ungaria şi avem calificate pentru anul următor patru echipe naţionale: tineretul şi... citeste mai mult

azi, 00:24 in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Replica in