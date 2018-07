Fotbalistul român Alexandru Chipciu va evolua în noul sezon la Sparta Praga, alături de Florin Niţă, Bogdan Vătăjelu şi Nicolae Stanciu, el fiind împrumutat de la gruparea belgiană Anderlecht Bruxelles până în vara anului 2019.

"Alexandru Chipciu se alătură sub formă de împrumut pentru un an lotului echipei Sparta", a anunţat, marţi, gruparea din capitala Cehiei pe contul oficial de Twitter.

Conform site-ului oficial al clubului Anderlecht Bruxelles, Sparta Praga are opţiune de cumpărare a mijlocaşului român la finalul împrumutului.

