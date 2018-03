Pe lângă mesajul pe care îl redăm în totalitate, Alexandra a postat şi câteva fotografii, pentru a-şi evidenţia declaraţia.

"Îmi iubesc ţara şi mă mândresc peste tot în lume cu faptul că sunt româncă, dar nu pot să înţeleg de ce noi, între noi, nu putem să ne respectăm şi să ne oferim tot ce este mai bun! Din septembrie m-am mutat în Los Angeles pentru o perioadă, dar pentru mine acasa înseamna România. Acum am venit în ţară din cauză că tatăl meu se află în spital. Am fost să-l vizitez, să îi fiu alături şi am rămas şocată de condiţiile de la etajul 1, Secţia Medicală 2, din cadrul Spitalului... citeste mai mult

