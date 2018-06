Sub deviza „Play fair, Play for all / Joc corect, joc pentru toți”, cea de-a XVI-a ediție a „Cupei MAE” a debutat cu turul ciclist, la care au participat membri ai corpului diplomatic român și străin acreditat la București, precum și reprezentanți ai societății civile.



Turul ciclist a fost organizat pe traseul Șoseaua București-Ploiești (Fântâna Miorița) – Piața Presei Libere – Șoseaua Kiseleff, Arcul de Triumf–Șoseaua Kiseleff – Piața Victoriei, cu retur pe Bulevardul Aviatorilor – Piaţa Charles de Gaulle – Bulevardul Constantin Prezan – Arcul de Triumf - Şoseaua Kiseleff – Fântâna Miorița (Clubul... citeste mai mult