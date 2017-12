Alexandra Bonta, fiziciana cu suflet de artist de la Universitatea din Manchester

Alexandra Bonta a terminat în acest an Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, la profilul matematică-informatică, bilingv. După absolvirea liceului, a decis să-şi continue studiile în Marea Britanie. Acum învaţă la Universitatea din Manchester, despre care spune că este „o ţară minunată pentru studenţi”. Consideră că românii ar avea numeroase lucruri de împrumutat de la britanici atunci când vine vorba despre mediul academic. Pe viitor, Alexandra Bonta nu are planuri să revină acasă. Îşi doreşte să lucreze în cercetare în Marea Britanie.

R: Spre ce te-ai orientat după absolvirea liceului?

A.B.: Pasiunea mea a fost fizica de când am... citeste mai mult