Alexander Simionescu, noul director al Renault Technologie Roumanie Alexander Simionescu este, de la inceputul lunii aprilie, noul director general al Renault Technologie Roumanie (RTR).

Pascal Candau, cel care a detinut aceasta functie timp de trei ani, va prelua alte misiuni in cadrul Aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi.

Alexander Simionescu are o experienta de peste 15 ani in management si in pozitia de director general, dar si in domenii precum cercetare, analiza structurata, design, dezvoltare si implementare, inginerie si mentenanta software a sistemelor asistate electronic.

Citeste si:... citeste mai mult

azi, 14:58 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: Manager in