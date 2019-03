Dan Alexa a părut resemnat la finalul înfrângerii suferite de Dunărea Călăraşi în "Ştefan cel Mare", 2-0 contra lui Dinamo. Antrenorul echipei de lângă Dunăre a scos în evidenţă "greşeala nepermisă" pe care echipa sa a făcut-o la primul gol, marcat de Dan Nistor, şi a spus că se aştepta la mai mult de la oamenii care trebuie să facă diferenţă în ultimii 30 de metri.

"Au controlat meciul. Am luat un gol nepermis, pe zona centrala, pe neatentia echipei. Ne-au surprins pe contraatac pentru ca am riscat foarte mult. Am avut ocaziile noastre, este victoria lui Dinamo, au speculat foarte bine ocaziile pe care le-au avut.

"Eu cred că echipa...

