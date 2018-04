Prima seară la ”The Four – Cei 4” a adus emoții pentru challengeri și a marcat și primele dueluri. În timp ce Anastasia a reușit să își blocheze scaunul, Alex Florea și-a făcut loc pe cel ocupat până acum de Angelo Simonică.

Eliza Chifu a deschis seara la "The Four – Cei 4", fiind primul challenger care a avut curaj să intre în luptă. Anul acesta, Eliza a ajuns până în semifinala Eurovision și, în general, nu refuză nicio provocare. "E greu să răzbești pe piața muzicală din România pentru că sunt foarte mulți oameni talentați. Dar eu am acel ceva WOW!", a promis Eliza înainte de a intra pe scenă, în