Gala New K-1 Generation - Clash of the Titans, care se va disputa la Năvodari sâmbătă, 22 august, de la ora 21.00, a fost prefaţată, ieri, de Mihai Isop, preşedinte New K-1 Generation, de Alex Filip (campion de Karate Kyokushin şi luptător...

Ziua de Constanta, 20 August 2015