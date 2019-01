Un copil din Oradea care a fost lovit de o mașină în urmă cu doi ani are parte de o minune.

Alex, băiatul în comă, scos din ghearele morţii acum un an, când a fost adus de la Oradea la Bucureşti, a trecut cu bine de operaţia de refacere a calotei craniene. La o săptămână de la intervenţie, e deja la recuperare, la Centrul Robănescu, scrie TVR.

Medicii de la Spitalul "Marie Curie" i-au redat înfăţişarea normală cu un implant cranian special. Aproape 30.000 de lei a costat. Familia, care are nouă copii, l-a plătit cu ajutorul oamenilor impresionaţi de drama... citeste mai mult

