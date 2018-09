Este alerta in judetul Dambovita. Trei indivizi, banuiti ca au omorat in noaptea de Inviere o femeie in varsta de 63 de ani, sunt in continuare in libertate. Nepoata victimei, care locuia cu bunica in casa, nu a auzit nimic si a alertat autoritatile...

Botosaneanul, 26 Aprilie 2017