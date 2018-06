Antena 3: Ce simţiţi când vedeţi imaginile?

Liviu Dragnea: Simt aceeaşi emoţie ca aseară. A fost o emoţie puternică în piaţă. A fost o descărcare. Am făcut acest miting împotriva sistemului securist patronat de Iohannis, beneficiarul acestui regim. În al doilea rând, am fost provocaţi şi am hotărât să ieşim. Acesta a fost mitingul mic. Următorul miting va fi unul uriaş, într-o altă locaţie, căci oamenii nu mai încap acolo. Le-am arătat ce înseamnă un miting de câteva sute de mii. În al treilea rând am avertizat populaţia că mâna statului paralel poate ajunge la oricine dintre noi.

