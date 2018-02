ALERTA METEO / Se strica vremea

Prognoza meteo pentru weekendul 24-25 februarie 2018. Meteorologii anunta ca vremea se strica. Aceasta saptamana a inceput cu vreme rece in toata tara, iar in Capitala temperaturile au scazut considerabil, iar azi noapte a nins. Meteorologii anunta ca vremea va ramane in continuare destul de rece si au emis o noua informare meteorologica. Astazi in Braila se va inregistreaza o maxima de 3 grade C si minima de -1grad C. Vineri va fi innorat, frig continuu cu o max. de 3 grade C si min. de -2 grade C. Sambata ne vom astepta la ninosri in averse iar max. va fi de 1 grad C. iar min. -6 grade C, destul de frig pentru aceasta perioada. Duminica vom avea parte de o zi foarte... citeste mai mult