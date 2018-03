ALERTA METEO: COD PORTOCALIU

In intervalul 22 martie, ora 23 – 23 martie ora 15, este in vigoare un cod portocaliu de ninsoare abundenta strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta, valabila pentru 14 judete si Capitala.

In sudul Banatului si al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50…60 km/h si temporar 65…70 km/h, viscolind si local troienind zapada si determinand diminuarea vizibilitatii.

Totodata, in interval 22 martie, ora 15 si 23 martie, ora 20,...