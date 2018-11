Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în Bucureşti, în intervalul orar 8-10, mai ales în zona preorăşenească a Capitalei, va fi ceaţă ce va determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

ANM a mai emis un cod galben de ceaţă pentru judeţele Harghita şi Covasna, în intervalul ora 7-10. Se vor semnala : ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Fenomene asociate : izolat depunere de chiciură. citeste mai mult

azi, 07:53 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in