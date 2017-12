O noua tragedie a fost pe cale sa aiba loc in Braila. O batrana de 85 de ani a fost la un pas sa arda de vie in casa, din cauza unei cani electrice care a provocat un incendiu. Batrana locuieste in cartierul Obor, la etajul doi al unui bloc. Femeia...

Info Braila, 13 Iulie 2016