O persoana a incercat sa se sinucida aruncandu-se in fata metroului, in statia Unirii Un barbat a incercat sa se sinucida, vineri seara, aruncandu-se pe peron, inainte de venirea metroului, in statia Unirii. Social Omul a fost prins sub metrou si a...

9am, 11 Noiembrie 2017