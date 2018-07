După ce DIICOT a anunțat că 4700 de dosare penală s-ar închide automat dacă intră în vigoare modificările la Codul de Procedură Penală, votate recent de Parlament, şi DNA face un anunţ similar.

Într-un răspuns pentru Realitatea TV, Direcția Naționala Anticorupție a precizat că pe rolul parchetului figurează în lucru un număr de 2.316 cauze mai vechi de un an, în care este începută urmărirea penală „in rem”, scrie jurnalista Ionela Arcanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit unei modificări la Codul de Procedură Penală, procurorii pot să efectueze urmărirea penală "in rem" timp de un an. După expirarea acestui termen, dacă nu există un suspect, dosarul se închide automat,... citeste mai mult

