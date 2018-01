Un elicopter SMURD a fost solicitat luni să preia în Vaslui doi copii răniţi într-un incendiu. Unun dintre copiii răniți are arsuri pe 90 la sută din suprafaţa corporală, iar celălalt, în vârstă de un an şi opt luni, are afectate căile...

B1TV, acum 21 min.