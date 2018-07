Meteorologii au emis două avertizări cod galben de averse şi vijelii în Capitala și alte 31 de judeţe.

Intră în vigoare avertizarea meteorologilor dar vremea s-a stricat deja. Plouă de azi noapte. Și va ploua și mai mult.

În plus, trebuie să ne pregătim și pentru vijelii puternice până marți seară. In mai bine de jumatate din tara, e si cod de inundatii, in vigoare deja.

Prima avertizare cod galben emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) va fi în vigoare până luni la ora 10.00.

În acest interval, va fi instabilitatea atmosferică accentuată în Banat, Oltenia, local în Crişana, sud-vestul Transilvaniei şi vestul Munteniei.

