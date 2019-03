Alerta in magazine! Daca aveti acest produs in casa e mai bine sa il aruncati

Trei frati cu varste cuprinse intre 4 luni si 2 ani au murit, in aceasta seara, in urma unui incendiu produs in casa in care locuiau din comuna Parava. Capitanul Andrei Grecu, purtatorul de cuvant al ISU Bacau, a declarat ca la fata locului au fost...

Buna ziua Iasi, 22 Ianuarie 2017