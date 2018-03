Un barbat a pus in pericol de moarte opt oameni azi noapte. Pe o sosea acoperita cu polei, din judetul Mures, a facut o depasire fara sa se asigure. In urma acestei manevre, el a iesit in decor, iar doua dube care circulau regulamentar s-au tamponat....

A1, 28 Noiembrie 2011