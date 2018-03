Circulaţia feroviară a fost întreruptă între staţiile Timişu de Sus şi Predeal, după ce mai mulţi arbori s-au prăbuşit marţi seară, în jurul orei 20, pe liniile de cale ferată, fiind de asemenea rupte şi liniile de contact, care asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor.

În plus, ploaia fără sfârșit de marți, 13 martie, a umplut zona Şcheiului de apă. De altfel, potrivit locuitorilor, canalizarea din zonă este suprasolicitată în această perioadă, an de an, ceea ce face ca un anunţ de vreme proastă să îi sperie pe oameni.

De asemenea, după o zi în care a plouat continuu, marţi seară au început să apară problemele și în... citeste mai mult