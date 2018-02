Alerta de vreme rea in toata tara: Gerul ia cu asalt Romania la inceputul primaverii Administratia Nationala de meteorologie a emis coduri galbene si portocalii de ninsori, ger si viscol pentru urmatoarele ore, in cele mai multe dintre judetele tarii. Desi din punct de vedere calendaristic aproape a sosit primavara, realitatea de afara ne da fiori reci: se anunta si teperaturi de -20 de grade Celsius pentru urmatoarele zile. De asemenea, Romania se afla deja sub atentionare de cod galben de frig, valabil de duminica dimineata, pana joi.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica, 24 februarie, doua... citeste mai mult