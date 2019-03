Poliția a închis o zonă vastă din apropierea Ambasadei Marii Britanii din Bruxelles, Belgia. Departamentul de pompieri a raportat că a primit un telefon prin care cineva a semnalat că o bombă va exploda.

Potrivit rapoartelor mass-media, poliția, pompierii și medicii sunt în prezent la fața locului, scrie libertatea.ro.

Totuși, rămâne neclar dacă ambasada a fost evacuată în urma amenințării cu bombă.



Here at bottom of Rue Breydel, also cordoned off. Holiday Inn and Shell garage on street. You can see Ukrep on Auderghem. Told incident focuses on 42 Rue Breydel, the office of influential lobbyists G+... citeste mai mult