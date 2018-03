O persoană a fost arestată vineri la Berna în urma unei alerte cu bombă în zona gării, a anunţat poliţia cantonală, relatează AFP.

'Am fost informaţi de o ameninţare cu bombă', a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei cantonale. 'O persoană a fost arestată în vecinătatea bisericii Spiritul-Sfânt, situată chiar lângă gară', a adăugat el.

Din motive de securitate, împrejurimile bisericii rămân închise până la noi ordine, a anunţat poliţia pe contul de Twitter. Traficul feroviar nu a fost afectat, a precizat sursa citată.



We are... citeste mai mult