Potrivit ANM, este valabilă până la ora 12 o atenţionare cod galbende ceaţă pentru judeţele Cluj şi Sălaj. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea scade local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Până la ora 11 este valabilă o atenţionare cod galben de ploi pentru judeţele Mureş şi Harghita. Potrivit meteorologilor, în zona de munte a acestor judeţe vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, favorizând depunerea de polei.

În judeţele Buzău, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, până la ora 14 este valabilă atenţionarea cod galben de vânt puternic. Intensificările vor depăşi la rafală 60 – 70 de kilometri pe oră, iar la peste 1.700 de metri...

