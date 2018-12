- Etapa depunerii de proiecte s-a încheiat. În ciuda prelungirii termenului cu câteva săptămâni, anul acesta s-au înregistrat cu peste 100 de iniţiative mai puţin faţă de anul trecut.

Prima parte din bugetarea participativă din acest an a tras linie sub 91 de proiecte. Recolta de idei adunată de Primărie de la orădeni este mult mai slabă faţă de cea din anul anterior. Edilii se arată, totuşi, optimişti şi presupun că proiectele depuse anul acesta sunt de o calitate mai bună.

