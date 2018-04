Articol de — Alin Grigore Miercuri, 18 Aprilie, 11:03

Ionuț Lupescu are parte de susținători neașteptați înaintea alegerilor pentru președinția FRF.

Gazeta Sporturilor are 4 reporteri la sediul FRF și te ține la curent cu cele mai noi informații de la alegeri. Află primul cine este noul președinte al Federației Române de Fotbal Câțiva fani ai formației Flacăra Moreni au venit să îl încurajeze, afișând un mesaj: "Credeți în Ionuț Lupescu". Formația dâmbovițeană are drept de vot, fiind a 9-a în seria a 3-a din cel de-al treilea eșalon fotbalistic al României.

"Domnul Burleanu nu a... citeste mai mult