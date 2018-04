Miercuri, 18 Aprilie, 12:09

Răzvan Burleanu și-a expus realizările mandatului de la FRF, marșând pe partea economică.

Gazeta Sporturilor are 4 reporteri la sediul FRF și te ține la curent cu cele mai noi informații de la alegeri. Află primul cine este noul președinte al Federației Române de Fotbal "Vreau să subliniez un aspect. Am încheiat anul 2017 cu un plus de 100.000 de euro, mai mult decât ne-am propus. Este un semnal al stabilității financiare. Veniturile au crescut semnificativ față de 2014.

Acest plus vine și cu creșterea cifre de afaceri care...

