Judecătoarea Simona Camelia Marcu, care a fost singura candidată la preşedinţia CSM, este noul şef al instituţiei, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului, în timp ce opt au votat împotrivă.

Codruţ Olaru a fost ales vicepreşedinte al CSM, primind votul favorabil a 10 dintre membrii Consiliului, nouă votând „împotrivă“. Mandatul nou conduceri a CSM este de un an.

În 2017, Consiliul a fost condus de judecătorul Mariana Ghena (preşedinte) şi procurorul Cristian Ban (vicepreşedinte), fiind şi primul an după alegerile care au dus la o nouă componenţă a CSM.

