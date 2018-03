''Avem responsabilitatea de a da un guvern'' Italiei (...). Suntem o forţă politică ce reprezintă ţara întreagă, ceea ce nu pot spune despre alte formaţiuni, şi aceasta ne propulsează inevitabil la guvernarea ţării'', a declarat Di Maio, în vârstă de 31 de ani, în cadrul unei conferinţe de presă la Roma.

''Mişcarea 5 Stele'' şi-a triplat numărul de parlamentari, ceea ce noi am anunţat în timpul campaniei'', a adăugat Luigi Di Maio, care le-a mulţumit celor 11 milioane de alegători care au avut încredere în candidaţii mişcării.

''Există regiuni întregi unde am obţinut peste 50 %, zone în care am obţinut 75 % din voturi'', a afirmat... citeste mai mult

