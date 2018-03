Vladimir Putin a votat dis-de-dimineaţă, în alegerile prezidenţiale din Rusia. Liderul de la Kremlin, care are toate şansele să conducă ţara încă şase ani, a votat la o secţie din Moscova.

El s-a declarat încrezător în programul pe care l-a prezentat în campania electorală şi le-a mărturisit jurnaliştilor că e mulţumit cu orice fel de rezultat, atât timp cât îi dă dreptul să fie în continuare preşedinte, scrie news.ro.

De altfel, Putin pare să fie pe drumul spre al patrulea mandat în fruntea ţării. Potrivit sondajelor de opinie realizate înainte de scrutin, este cotat cu 70% din intenţiile de vot, la peste 60 de procente... citeste mai mult

