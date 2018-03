Alegeri in Rusia: Crimeea voteaza pentru prima oara la prezidentiale, dupa anexare Circa 1,5 milioane de alegatori cu drept de vot din Crimeea au fost chemati duminica pentru prima oara sa aleaga presedintele Federatiei Ruse, chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea peninsulei ucrainene de catre Moscova, un eveniment istoric pe care rusii il numesc "reunificare", relateaza agentia de presa EFE.

