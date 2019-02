Aproape trei milioane de alegători cu drept de vot din Republica Moldova sunt chemaţi duminică la urne pentru a alege noul parlament de la Chişinău, în cadrul unui scrutin ce are loc simultan cu un referendum privind reducerea numărului de deputaţi, de la 101 la 61, potrivit mass-media de peste Prut.

Un număr de 2.143 de secţii de votare vor fi deschise duminică în 51 de circumscripţii, dintre care 47 pentru rezidenţii din Transnistria (situate pe teritoriul controlat de Chişinău) şi 125 în străinătate. În Italia vor fi deschise 29 de secţii de votare, în România - 12, în SUA - 12, în Federaţia Rusă - 11, în Franţa - 7, în Portugalia - 5, în Spania - 5, în Marea Britanie şi Irlanda... citeste mai mult

